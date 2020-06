Den genauen Standort der Immobilie will noch niemand nennen – aus Gründen der Sicherheit. Das ist auch nachvollziehbar. Aber spätestens, wenn die GmbH im Handelsregister eingetragen wird, kann natürlich jeder die Anschrift erfahren. Nach meinen Informationen soll es ein Immobilie in der Innenstadt von Halle sein, also ziemlich zentral liegen. Der offizielle Plan ist ja, dass die Cyberagentur später dann auf das Gelände des Flughafen Leipzig-Halle zieht. Aber so richtig kann ich daran nicht glauben, denn dort müsste neu gebaut werden, das kostet und wer will auf einem Flughafen arbeiten, wenn es zentral in einer Stadt einen Standort gibt?