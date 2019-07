Behörde vorerst am Riebeckplatz in Halle Haseloff über Cyberagentur: "Haben Sieg gegen Bayern geholt"

Seit Dienstag ist klar: Die neue Cyberagentur des Bundes soll einmal am Flughafen Leipzig/Halle entstehen. Bis dort der passende Ort gefunden ist, wird die Behörde in Halle untergebracht – und zwar am Riebeckplatz. Das ist die neueste Entwicklung in einer Geschichte, in der Sachsen und Sachsen-Anhalt nach den Worten Reiner Haseloffs "den Sieg gegen Bayern geholt" haben.