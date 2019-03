Quelle des Dauerpiepens gefunden Kein "Piep" mehr in der Großen Ulrichstraße in Halle

Es piepte und fiepte in der großen Ulrichstraße in der Nähe der Kulturinsel – stundenlang, wochenlang. Nun ist endlich die Quelle der Qual gefunden: eine Klimaanlage auf einem Kaufhausdach. Das bestätigte Drago Bock, der Sprecher der Stadt Halle, MDR SACHSEN-ANHALT.

Und eine junge Verkäuferin in einer Modeboutique berichtete: "Es ist ein penetranter durchgehender monotoner Ton, der nach einer gewissen Weile einfach Kopfschmerz verursacht." Manchmal sei der Ton weg gewesen, um plötzlich für mehrere Stunden wiederzukommen erzählt Kerstin Behrens vom Bioladen am Neuen Theater.

Schon Ende Februar hatte der in der Innenstadt wohnende Bodo Meerheim, Fraktionsvorsitzender der Linken, im Stadtrat gefragt, ob es bekannt sei, dass es in Halle in der Großen Ulrichstraße andauernd piepst. Daraufhin habe es erst einmal im Auditorium aber nur Gelächter und Kopfschütteln gegeben, so ein MDR-Reporter.