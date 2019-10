Depot Halle ist ein Ressourcenpool, also eine Plattform im Internet, auf der man Dingen und Dienstleistungen anbieten kann – von der Biertischgarnitur bis zu Malerarbeiten. Sachen, die sonst nur zu Hause herumliegen können so für andere nützlich werden.



Über die Plattform werden Verleihkalender, Verleih-Verträge und die Kommunikation mit den Nutzern angeboten.



Unter halle.depot.social sucht man sich den passenden Gegenstand heraus, prüft, ob er verfügbar ist, schickt eine Anfrage ab und vereinbart die Abholzeit. Danach holt man ihn ab und gibt es später wieder zurück.



Bei Fragen kann man sich direkt an das Dienstleistungszentrum Bürgerengagement der Stadt Halle am Marktplatz 1 wenden. Die Sprechzeiten sind Montag, Dienstag und Donnerstag von 09:00 - 18:00 Uhr – oder per Mail unter dlz-buergerengagement@halle.de.