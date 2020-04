Shoppen mit Corona-Beschränkungen Der große Ärger der Händler in Halle

Auf dem halleschen Marktplatz wird derzeit auf Abstand geachtet. Bildrechte: MDR/ Oliver Leiste

Es ist sonnig an diesem Nachmittag in Halle und auch recht warm. Eigentlich beste Bedingungen für einen Bummel durch die Stadt, denke ich und mache mich auf den Weg. So wie ich denken offenbar viele. Der Verkehr am Riebeckplatz scheint in normaler Stärke zu fließen und auch der obere Boulevard wirkt auf mich durchaus belebt.

Doch der Eindruck täuscht, erklärt mir ein Eisverkäufer. "Sonst sind hier tausend Menschen pro Stunde unterwegs. Derzeit sind es viel, viel weniger." Auch beim eigenen Laden sei das zu spüren, so der Verkäufer. Denn an einem warmen Frühlingstag wie diesem stehen die Menschen normalerweise Schlange. Diesmal sind es vielleicht eine Handvoll Kunden, die während unseres halbstündigen Gesprächs am Fenster ein Eis kaufen.

An manchen Tagen nehme er nur fünf bis zehn Prozent seines gewohnten Umsatzes ein, erzählt der Eisverkäufer. Und hat auch eine Erklärung parat, woran das liegt: "Das Hin und Her nervt die Leute. Erst hieß es, Masken würden nicht helfen. Nun gibt es doch eine Maskenpflicht. In jedem Bundesland gibt es unterschiedliche Regelungen. Das verunsichert die Menschen extrem und das merken wir Händler an den Umsätzen."

Der obere Boulevard: Seit je her das Stiefkind

Die Verkäuferin einer Boutique auf dem oberen Boulevard der Leipziger Straße bestätigt diesen Eindruck. Die Maske stört auch sie, denn sie fühlt sich dabei in ihrer Arbeit eingeschränkt. Ungeduldig hat die Frau zuhause auf die Wiedereröffnung des Ladens gewartet. Am Montag war es dann soweit. Doch von einem Kundenansturm kann wahrlich nicht die Rede sein. Derzeit kommen nur Stammkundinnen, berichtet sie. Das sind zumindest genug, dass sich die Öffnung des Ladens lohnt. "Aber was sollen wir auch sonst machen", fragt die Verkäuferin. "Es muss ja irgendwie weitergehen."

Nun ist der obere Boulevard seit je her das Stiefkind der halleschen Innenstadt. Seit Jahren werden immer wieder Konzepte diskutiert, um diesen Teil der Einkaufsstraße zu beleben und attraktiver zu gestalten. Umgesetzt wurde davon wenig. Deshalb ist es vielleicht auch nicht wirklich überraschend, dass die Kundinnen und Kunden den Handeltreibenden in den ersten Tagen nach der Wiedereröffnung nicht unbedingt die Geschäfte einrennen. Der obere Boulevard ist das Stiefkind der halleschen Innenstadt. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Stefan Kanis

Ware fehlt, Kunden sowieso

Doch auch unterhalb des Leipziger Turms sieht es derzeit nicht viel besser aus. Von den Läden dort hat etwa die Hälfte geöffnet. Und die Bilanz ist auch hier ernüchternd. Die Verkäuferin eines Dekorationsladens berichtet, dass momentan 30 Prozent weniger Kunden kämen als sonst. Zudem fehle es an aktueller Ware. Derzeit habe man noch die Osterartikel im Sortiment. Während der Schließung konnten die nicht verkauft werden. Und die Artikel für die Zeit danach wurden zum Teil noch gar nicht produziert. Die Verkäuferin hofft, dass das neue Sortiment in den kommenden Tagen eintrifft.

Ein paar Türen weiter befindet sich das Brillengeschäft von Carsten Ilgenstein. Als Inhaber führt er den Laden – ähnlich wie der Eismann am oberen Boulevard – derzeit fast allein. Obwohl der Laden durchgehend öffnen durfte, hat Ilgenstein seine Mitarbeitenden in Kurzarbeit geschickt. Daran hat sich auch nach den Lockerungen vom Wochenanfang nichts geändert. Nur stundenweise kommen die Kolleginnen und Kollegen in den Laden. "Die letzten Wochen haben wir vor allem mit Aufräumen, Putzen und kleinen Reparaturen verbracht", erzählt er. Carsten Ilgenstein hat in Halle ein Brillengeschäft. Die Maske hat er nur für das Foto abgenommen. Bildrechte: MDR/ Oliver Leiste