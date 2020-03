Digital leben | Folge 27 Crashkurs "Schule von Zuhause"

Bislang vermittelt ein Lehrer das Wissen im Unterricht. Außerhalb der Schule, Zuhause bei den Hausaufgaben, wird dieses Wissen dann mit Übungen unterlegt. Für den "umgedrehten Unterricht" erstellen die Lehrer zum Beispiel kurze Lehr-Videos, die sich die Schüler Zuhause beliebig oft anschauen können. Schüler lernen so selbstbestimmt und im eigenen Tempo. Im Unterricht in der Schule kommt dann kein neuer Stoff hinzu, sondern es werden Fragen geklärt, geübt und diskutiert. Der Lehrer wird so zum Moderator, der nie genau weiß, was ihn im Unterricht erwartet und flexibel reagieren muss. Zum Beispiel auch, indem er zusammen mit den Schülern eine Internetrecherche macht.