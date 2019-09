In Halle hat Martin Menz einen riesigen Online-Handel mit 240 Mitarbeitern aufgebaut. Bildrechte: MDR/Marcel Roth

"Nein, ich bin kein Millionär. Und das ist auch nicht mehr wichtig." Vor 13 Jahren hätte Martin Menz das wohl noch anders gesehen. Seinen Eltern verkündete er damals sein Lebensziel: Millionär werden. Heute sagt er: "Mehr Geld erfüllt mich nicht. Ich kann mir alle meine Wünsche leisten. Aber danach kommt nicht mehr Glück durch mehr Geld."

Martin Menz wird auch schon mal "Halles Online-König" genannt. Er ist Inhaber der Relaxdays GmbH, einem Unternehmen mit 240 Mitarbeitern. Von Halle aus verkauft es europaweit Produkte aus dem Haus-, Garten- und Freizeitbereich. Von Gartenstühlen und Lampen bis zu Sektkühlern und Wäschekörben. Relaxdays verkauft sowohl direkt an Konsumenten, beliefert aber auch andere Unternehmen, macht 2019 um die 50 Millionen Euro Umsatz und ist in den vergangenen Jahren jeweils um 50 Prozent gewachsen. "Es kann gut sein, dass wir in ähnlichem Tempo weiter skalieren", sagt Martin.

Mit einem Kopfmassagegerät fing alles an

Angefangen hat alles in Martins Kinderzimmer – auch wenn er das nicht so gern hört: "Jugendzimmer klingt besser, aber am Ende war es natürlich das Kinderzimmer", sagt er und grinst. Vom Kinderzimmer aus verkauft er Sachen bei eBay. Er überzeugt sogar seinen Bruder, ihm 2.000 Euro zu leihen. Den ersten Erfolg hat Martin bei eBay mit einem Kopfmassagegerät. Manche nennen es auch Kopfkrake, ein schneebesenartiges Gestänge, das ein wohliges Gefühl auf Kopf und Nacken erzeugt. Bei Martin erzeugt das Kopfmassagegerät vor allem die Begeisterung für den Onlinehandel: "Es gab nur zwei andere Händler, die das damals in Deutschland verkauft haben. Das ging total ab." Auch eine große Versicherung orderte bei ihm mehrere hundert Stück als Werbegeschenke. Noch heute kann man sie bei Relaxdays kaufen.

Über Martin Menz Martin Menz ist 1985 in Halle geboren, macht sein Abitur und beginnt nach dem Zivildienst dort ein BWL-Studium. Noch als Schüler verkauft er von Zuhause aus Produkte bei eBay. Das erste Produkt ist ein Kopfmassagegerät – der Grundstein von Relaxdays. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 240 Mitarbeiter, macht 2019 einen Umsatz von 50 Millionen Euro und ist in den vergangenen drei Jahren um 50 Prozent gewachsen. Relaxdays führt 5000 Produkte, hat mehr als drei Millionen Kunden und verschickt bis zu 10.000 Pakete pro Tag.

Seinen Zivildienst macht Martin in der Küche eines Altenheimes, fängt mit 20 Jahren ein BWL-Studium an der Martin-Luther-Universität an, aber sein Geld verdient er mit dem Onlinehandel. "Das war auch Stress, ich musste mich immer nach neuen Produkten umschauen, habe auch Fehler gemacht, aber am Ende ist es immer gut gegangen." Walking-Stöcke sind ein weiterer Renner und bald ist auch seine Mutter – eine Grundschullehrerin – überzeugt und Martin lässt das Studium sausen.

Investitionen in die Weiterbildung seiner Mitarbeiter