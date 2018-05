Drehstart für "In aller Freundschaft – Die Krankenschwestern" in Halle

Die Sendung aus Halle dreht sich um fünf Krankenpfleger, die in Halle an der fiktiven Volkmann-Klinik ausgebildet werden. Der Arbeitsalltag in einem Krankenhaus soll aus ihrer Perspektive dargestellt werden. Zu den Darstellern gehören unter anderem die Nachwuchsschauspieler Llewellyn Reichman, Leslie-Vanessa Lill und Adrian Gössel. Bildrechte: MDR/Stephan Weidling