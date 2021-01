Es dauert nur etwa 30 Sekunden, bis der Sarg durch die sich öffnende Ofentür in den glutroten Vebrennungsraum fährt, dort abgesetzt wird und sich die Luke wieder schließt. Nach etwa einer Stunde ist der Verstorbene eingeäschert. Im Krematorium am Gertraudenfriedhof, dem einzigen der Stadt Halle, passiert das momentan durchschnittlich 38 Mal pro Tag. Doch es warten weit mehr Särge: Doppelt so viele Verstorbene kommen täglich an.

Der Geschäftsführer des Krematoriums, Michael Kriebel, sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir haben die Situation, dass über den Tag mehr Verstorbene eingestellt werden als wir in 24 Stunden einäschern können. Entsprechend arbeiten wir im Moment gegen den Bestand. Die Toten stammen nicht nur aus Halle, sondern auch aus dem Saalekreis, Salzlandkreis, der Börde, Magdeburg und Leipzig. Der Grund: Das Unternehmen arbeitet mit Bestattungsunternehmen in diesen Kreisen oder Städten zusammen.

Särge auch im Außenbereich

Michael Kriebel gehört zur Geschäftsleitung des Krematoriums in Halle. Bildrechte: Juliane Uhl Im Moment liegen Kriebel zufolge 371 Verstorbene in der Kühltechnik in Halle, davon seien 265 zur Einäscherung bereit. Die beiden Kühlkammern sind belegt, auch im überdachten Außenbereich stapeln sich die Särge. Durch die tiefen Temperaturen sei das aber kein Problem, sagt Kriebel.



Etwa ein Drittel der Menschen ist laut Krematorium an oder mit Corona verstorben. Die Corona-Toten werden extra gelagert – wegen der Infektionsgefahr für die Mitarbeiter und den Arzt der Leichenschau. In den Wintermonaten liegt die Sterbequote ohnehin deutlich über dem Sommer und die Pandemie sorgt für weitere Sterbefälle.

Mitarbeiter und Technik am Limit

Im Krematorium wird deshalb derzeit im Dreischichtbetrieb gearbeitet. "Wir laufen rund um die Uhr bis in den Sonntag hinein, um dann den Öfen die Möglichkeit zu geben, die Wärme, die bei einem Einäscherungsprozess entsteht, wieder abzugeben", so Geschäftsführer Kriebel. Seine Mitarbeiter liefen genau wie die Technik am Limit. Die Termine für eine Einäscherung verzögerten sich und lägen bei fünf bis sieben Arbeitstagen, üblich wären sonst zwei bis drei. "So ähnlich hatten wir das aber im Jahr 2018 schon", sagte Kriebel. Damals habe eine extreme Grippewelle für viele Todesfälle gesorgt.

Das Krematorium in Halle und das im Saalekreis sind die beiden Betriebsstätten der Flamarium Saalkreis GmbH. Hier eine Aufnahme der Kühlkammer im Saalekreis. Bildrechte: MDR/Götz Walter