Skandal ist für mich ein zu aggressives Wort. Einen Skandal kann man es nennen, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen und klar ist: Ja, Oberbürgermeister Bernd Wiegand hat sich durch sein Amt vorsätzlich Vorteile verschafft. Dann wäre es ein Skandal, der eventuell auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte.

Was ich jedoch schon heute bemängele, und dies auch in einem Kommentar auf unserer Seite deutlich gemacht habe, sind zwei Dinge, bei denen es vor allem um die Kommunikation geht:

Bernd Wiegand, der sich immer wieder "Transparenz" und "Offenheit" auf die Fahne schreibt, hat diese beiden Prinzipien bezüglich seiner Kommunikation, gerade bei einem solch auch moralisch sensiblen Thema kläglich missachtet. Spätestens nach Bekanntwerden der Vorgänge hätte er proaktiv weiter aufklären und nicht nur das Fehlen eben einer solchen proaktiven Öffentlichkeitsarbeit in der Vergangenheit bedauern müssen.

Wenn von Anfang an mit offenen Karten gespielt worden wäre, hätte es viel weniger Diskussionen im Allgemeinen und insbesondere negativer Art gegeben. Dann würden wir jetzt nicht über einen Skandal reden. Dann hätten wir Anfang oder Mitte Januar über die Eingruppierung von Amtsträgern in eine höhere Prio-Gruppe diskutiert, um im Zweifelsfall Impfdosen, salopp gesagt, vor dem Müll zu retten. Ich glaube kaum, dass es dann einen solchen Aufschrei gegeben hätte, wie wir ihn jetzt erleben.

Bernd Wiegand ist seit 2012 Oberbürgermeister von Halle. Bildrechte: Stadt Halle Die Hauptrolle, zumindest wenn es um seine eigenen Entscheidungen geht. Dabei muss man allerdings, und da lege ich Wert darauf, zwischen der Privatperson Bernd Wiegand und dem Oberbürgermeister der Stadt Halle unterscheiden. In seiner Funktion sieht er ja auch die Begründung für die Impfung außerhalb der Reihe, daher kann ich seiner Argumentation, die Impfung sei Privatsache, nicht folgen. Denn mit seinem Amt als Oberbürgermeister verlässt er den geschützten, privaten Raum und die Öffentlichkeit hat gewisse Informationsrechte bezüglich seiner Entscheidungen.

Sagen wir es so: Die Zahl derer, die dem ganzen kritisch gegenüber stehen, ist deutlich in der Mehrheit. Das reicht von bereits kommunizierten Rücktrittsforderungen über persönliche Anfeindungen, die meiner Meinung nach der absolut falsche Ansatz und auch unangebracht sind, bis hin zu der Befürchtung eines bleibenden Imageschadens für die Stadt.

Halles Stadtrat tagt monatlich im Stadthaus (Archivbild). Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn Beim Stadtrat muss man die öffentliche Empörung etwas differenzierter betrachten. Viele Stadträte zeigten sich in den vergangenen Tagen nach Außen hin überrascht. Das grundsätzliche Angebot der Impfung ist den Fraktionsvorsitzenden durch den OB in einer Sitzung unterbreitet worden. Diese haben es schließlich ihren Fraktionen, also den Stadträten, mitgeteilt. Und zehn Stadträte verschiedener Fraktionen haben mitgeteilt, sie würden sich impfen lassen.



Auch wenn jetzt viel Empörung aus einzelnen Fraktionen zu hören ist – allen Fraktionen war die Verfahrensweise bekannt. Und sie hätten sich ab dem Zeitpunkt der Information durch die Vorsitzenden öffentlich äußern können. Dies haben sie unterlassen. Die jetzige Empörung nach Aufdeckung der Impfungen ist meiner Ansicht nach daher nicht glaubwürdig.

Das, worum es jetzt prioritär geht, ist aktive Aufklärung. Nicht auf die Fragen warten, denn die werden kommen, sondern sich selbst die Fragen stellen und mit den Antworten offensiv an die Öffentlichkeit gehen.

Ein paar davon sind:

Wer wurde wann über die Möglichkeit, sich auf eine Liste setzen zu lassen, die eine vorzeitige Impfung möglich macht, informiert?

Wussten diese Personen, dass die Öffentlichkeit nicht, oder zumindest nicht zeitnah, über die Existenz einer solchen Liste informiert wird?

Wenn die Impfdosis aus dem Kontingent für das Diakoniekrankenhaus stammt, wie in der Pressekonferenz am Montag gesagt wurde, war es wirklich nicht möglich, einen der rund ein Drittel zu diesem Zeitpunkt nicht geimpften Mitarbeiter zu erreichen?

Bernd Wiegand hatte sich bereits vor einigen Tagen in einer Pressekonferenz auf unsere Nachfrage hin dazu geäußert, warum er geimpft wurde und nicht die noch nicht geimpften medizinischen Mitarbeiter. "Das war auch meine erste Frage", meinte Wiegand zur Antwort. Es habe aber tatsächlich so kurzfristig niemanden gegeben. Angesichts der Tatsache, dass zum Diakonie-Komplex mehrere Einrichtungen gehören, ist das für uns nicht glaubwürdig.

Der Verwaltung liegen also Namen und Telefonnummern von Impfwilligen der höchsten Kategorie vor. Daniel Baumann "Du bist Halle"-Redakteur

Uns haben aber auch andere Fragen umtrieben. Denn die Stadt Halle hat alle Personen über 80 Jahren angeschrieben. Über 4.000 Menschen haben sich daraufhin schon bei der Stadt gemeldet. Der Verwaltung liegen also Namen und Telefonnummern von Impfwilligen der höchsten Kategorie vor. "Das könnte man so machen", sagte Wiegand in der PK auf Nachfrage hin. Warum das bisher offenbar nicht gemacht wurde, erschließt sich uns nicht.

Bernd Wiegand spaltet mit seiner Politik die Meinungen in der Stadt. Bildrechte: imago images / Steffen Schellhorn Von streitbaren Teilen der Hallenserinnen und Hallenser wird er oft als "König Bernd" bezeichnet, was schon einiges aussagt, zumindest über die Außenwirkung seines Führungsstils. Wiegand ist ausgebildeter Mediator. Leider lässt er genau diese Eigenschaft in seinem Agieren als Oberbürgermeister oft vermissen. Das hat in der Vergangenheit immer wieder zu Disputen geführt. Er wirkt manchmal etwas hölzern und der ein oder andere wird ihn gar als arrogant bezeichnen. Letzteres ist, aus meiner Erfahrung, aber die falsche Charakterisierung.



Fachlich besitzt er, als Verwaltungsfachwirt und promovierter Rechtswissenschaftler, mit Sicherheit nicht die schlechtesten Voraussetzungen um eine Stadt zu führen. Während seiner politischen Laufbahn in Halle gab es, was wohl unvermeidbar ist, immer wieder Streitpunkte und Entscheidungen, die sowohl die politischen Kräfte in der Stadt als auch die Bevölkerung gespalten haben, ja diese teilweise gegen ihn aufgebracht haben.

Rücktrittsforderungen gegen ihn sind ja nichts Neues. Sein Umgang mit dem Stadtrat, mit Mitarbeitern, der Rauswurf des Chefs der Ansiedlungsgesellschaft. Immer wieder haben sich die Ratsfraktionen geäußert und Konsequenzen gefordert. Passiert ist aber nichts, was wohl auch an einer gewissen Zerstrittenheit im Rat liegt. Ich glaube daher schon, dass Bernd Wiegand auch diese Kapitel übersteht. Es wird jedoch ein Knacks zurückbleiben.