Im Landtag von Sachsen-Anhalt ist am Donnerstag des antisemitischen Anschlags in Halle und in Wiedersdorf gedacht worden. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte, es sei schrecklich, dass Juden an Jom Kippur in Deutschland um ihr Leben fürchten müssten. "Der Antisemitismus ist wieder da", sagte Haseloff. "Und das 75 Jahre nach der Shoah." Das sei beschämend, sagte der Regierungschef – und nahm auch Bezug zu dem Vorfall, der erst vor wenigen Tagen aus der Bereitschaftspolizei in Magdeburg bekannt geworden war.

Dort haben Beamte den Betreiber der Kantine über Jahre hinweg offenbar "den Juden" genannt. Das hatte Innenminister Stahlknecht zu Beginn der Woche öffentlich gemacht und zugleich angekündigt, Sachsen-Anhalt werde sich an einer Studie zu Extremismus in der Polizei beteiligen. Und so war es angesichts der noch frischen Eindrücke wenig verwunderlich, dass sich der gerade bekannt gewordenen Fall quer durch die Debatte zog – quasi als aktuelle Mahnung, das Problem des Antisemitismus nicht kleinzureden.

Der Terroranschlag auf die Synagoge und den Kiez-Döner sowie die Überfälle in Wiedersdorf waren gegen unsere offene Gesellschaft und ihre Werte gerichtet. Über die Opfer und ihre Angehörigen hat der Täter unendliches Leid gebracht. Die Mitglieder der jüdischen Gemeinde mussten Traumatisches erleben. Das erfüllt uns mit tiefer Scham. Reiner Haseloff Ministerpräsident

Linke: Attentat ist Resultat von nach rechts rückender Gesellschaft