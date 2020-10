Es ist nach 11 Uhr, als ich am 9. Oktober 2020 meine Wohnung in Halle verlasse, um zum Gedenken auf den Marktplatz zu gehen. Vor einem Jahr hat ein bewaffneter Mann in Halle die Synagoge angegriffen und zwei Menschen getötet. Um 12:01 Uhr sollen die Glocken der Stadt läuten – und die Menschen schweigen.

Ich hatte geplant, früher loszugehen. Konnte ich aber nicht. Ich hatte die Befürchtung, von Halle, von meinen Nachbarn enttäuscht zu werden. Dass sich viel zu wenige mit diesem Tag, dem antisemitischen Anschlag, überhaupt beschäftigen würden. Und diese Befürchtung will ich nicht bestätigt sehen. Mit einem flauen Gefühl im Magen gehe ich los.

Doch gleich in der Nähe hat das Landesnetzwerk der Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (LAMSA) einen Stand aufgebaut. Davor malen drei Personen mit Kreide Figuren auf den Gehweg, die sich an den Händen halten. Eine Menschenkette der Corona-Zeit. In einigen Läden auf dem Weg in die Innenstadt hängen hellblaue Plakate, auf denen zum Beispiel "Wir gedenken" steht. Schlicht, eine kleine Geste – und gerade deshalb so eine schöne Idee. Ich fühle mich besser.

Polizei und Presse

Mit Kreide gegen Hass – Gedenken auf dem Marktplatz Halle. Bildrechte: MDR/Ann-Kathrin Canjé Auf dem Marktplatz sind nicht bedeutend mehr Menschen unterwegs als an einem gewöhnlichen Tag – ganz anders als beim Gedenkkonzert für die Opfer des Anschlags. Der Marktplatz war voll gewesen. Dafür sind viele Medienvertreter und Polizisten unterwegs. Ich zähle allein fünf Kamerateams und etwa zehn Polizeiwagen.



Auch auf dem Markt entstehen mehr und mehr Kreidemenschen. Und Schriftzüge, die sich gegen Terror, Antisemitismus, Rassismus und für Frieden und Menschenwürde aussprechen. "Wenn’s regnet, ist das alles wieder weg", bemerkt eine Frau. Es nieselt leicht.

"Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen?"

Kurz nach dem Mittagsglockenschlag beginnt das Carillon auf dem Roten Turm zu spielen. Das Lied heißt Hevenu Shalom Alechem – Wir wollen Frieden für alle. Die Menschen auf dem Platz vor der Marktkirche schweigen. Kurz denke ich, dass sogar die Straßenbahnen stehen bleiben, aber das ist nicht so. Die zwei Minuten Stille sind schnell vorbei. Ich schaffe es in der Zeit bei weitem nicht, alle Gedanken in Ruhe zu Ende zu denken, die ich in dem Moment im Kopf habe. "Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen?" steht um das Geoskop. Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke