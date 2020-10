Ein Jahr nach dem Halle-Anschlag 2021 beginnt im Kiez-Döner ein neues Leben

Während der Prozess noch bis mindestens November andauert, plant Ismet Tekin die Zukunft. Er will den Kiez-Döner verändern. Aus dem Imbiss und Spätshop soll ein Restaurant werden. Ein Ort zum Verweilen. "Wir wollen mehr Sitzplätze haben und ein anderes Speisenangebot. Außerdem soll hier auch nicht mehr alles an den Tatort erinnern."

Deswegen soll auch die große Gedenkwand, die nach dem Anschlag gestaltet wurde, verschwinden. "Die Trikots will ich nach dem Jahrestag am 9. Oktober an den HFC geben. Die sollen sie versteigern und das Geld der Familie von Kevin geben", erzählt Tekin. Statt einer ganzen Wand soll künftig eine Gedenktafel an das Attentat erinnern.