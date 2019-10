Einigung im Innenministerium Polizeischutz bleibt für jüdische Gemeinden bestehen

Die jüdischen Gemeinden in Sachsen-Anhalt und das Innenministerium haben sich darauf geeinigt, den Polizeischutz bis auf Weiteres aufrecht zu erhalten. Das ist das Ergebnis des ersten Treffens zwischen Innenminister Holger Stahlknecht und den Vorsitzenden der Gemeinden von Magdeburg, Halle und Dessau. Außerdem werde das Landeskriminalamt in sicherheitstechnischen Fragen beraten, teilte das Innenministerium nach dem Treffen mit.

Das Treffen in Magdeburg war nicht öffentlich. Danach informierte das Innenministerium über die Ergebnisse. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Zukunft sollen außerdem Gespräche über die Finanzierung baulicher Sicherheitsmaßnahmen an Synagogen geführt werden. Dafür müsse eine ergänzende Vereinbarung zum Staatsvertrag abgeschlossen werden, hieß es weiter. Außerdem soll ein Konzept zum Schutz des jüdischen Lebens in Sachsen-Anhalt erarbeitet werden und mit den Gemeinden die vom Landeskriminalamt zu erstellende konkrete Gefährdungsbeurteilung besprochen werden.



Anlass des nicht öffentlichen Treffens waren unter anderem Vorwürfe gegen die Sicherheitsbehörden, erbetener Polizeischutz sei in der Vergangenheit versagt worden. In Folge waren konkrete Rücktrittsforderungen aus dem Landtag an Holger Stahlknecht gekommen.