Über 200 Teilnehmer Traditionelles Eisbaden im Heidebad mit Rekord

Über 200 Mutige haben beim Anbaden am Heidesee am Dreikönigstag mitgemacht. Im Vorjahr waren es rund 30 Teilnehmer weniger. Neu war in diesem Jahr auch das Eisschwimmen über 100 Meter. Hier stürzten sich 25 Abgehärtete ins Wasser.