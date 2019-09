Nachwuchs im Bergzoo in Halle: Dort ist ein Elefantenbaby geboren worden. Das weibliche Jungtier sei am späten Freitagabend gesund zur Welt gekommen, teilte der Zoo am Sonnabend mit. Es wiege 92 Kilogramm und sei 83 Zentimeter groß. Einen Namen hat die junge Elefantendame und Tochter von Tana noch nicht.