Da das Elefantenmädchen noch sehr an ihrer Mutter hängt, musste es im Gehege getauft werden.

Da das Elefantenmädchen noch sehr an ihrer Mutter hängt, musste es im Gehege getauft werden.

Da das Elefantenmädchen noch sehr an ihrer Mutter hängt, musste es im Gehege getauft werden. Bildrechte: MDR/MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE

Das Elefantenmädchen im Bergzoo Halle ist auf den Namen Elani getauft worden. Zoodirektor Dennis Müller beträufelte das Tier im überdachten Elefantengehege mit etwas Wasser. Besucher konnten die Taufe live erleben. Der Name Elani war aus mehr als 1.000 eingereichten Vorschlägen ausgesucht worden. Elani bedeutet die Erleuchtete.

Die Taufe war im Vorfeld mit einem verkleideten Pfleger geplant. Bildrechte: MDR/MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE

Eigentlich sollte ein in einem Elefantenkostüm verkleideter Pfleger die Namenstaufe symbolisch für Elani empfangen, wie der Zoo zuvor mitgeteilt hatte. Dies wurde damit begründet, dass das Baby noch sehr an der Mutter hänge und deshalb bei ihr im Gehege bleiben soll. Zudem wollte man das Kleine wegen der Witterung nicht im Freien mit Wasser übergießen, da es sich sonst erkälten könnte. Der Zoo entschied sich dann aber doch spontan für eine Taufe im Gehege. Der Pfleger im Elefantenkostüm wurde vorher dem Publikum vorgestellt, was für viel Erheiterung sorgte.