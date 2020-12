75-Kilogramm-Sprengsatz Fliegerbombe in Halle wird entschärft

Im halleschen Stadtteil Silberhöhe soll am Mittwoch eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg entschärft werden. Kurz nach elf Uhr war die Evakuierung abgeschlossen, um etwa 12 Uhr soll die Bombe entschärft sein.

Der 75 Kilogramm schwere Sprengsatz war am Dienstag bei Bauarbeiten für den Bau eines Fußball-Nachwuchsleistungszentrum an der Willi-Bredel-Straße gefunden worden.

Damit bei der Entschärfung niemand zu schaden kommt, waren seit 8 Uhr alle Menschen in Sicherheit gebracht worden, die in einem Radius von 500 Metern um die Fundstelle wohnen. Das betrifft rund 2.800 Personen.

Die meisten Anwohnerinnen und Anwohner sind nicht ind er Notunterkunft, sondern auf Arbeit oder in der Schule. Bildrechte: MDR/Duy Tran

Kurz nach neun Uhr war die Evakuierung dann tatsächlich auch geschafft. Sie hatte sich um einige Minuten verzögert, weil etwa 50 Anwohnerinnen und Anwohner mit dem Krankenwagen in die Notunterkunft transportiert werden mussten.



Weil viele der Anwohnerinnen und Anwohner sich auf der Arbeit und in der Schule befinden, kommen in der Notunterkunft aktuell nur etwa 159 Personen unter.