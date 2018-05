MDRklärt Stärkere Erdbeben um Halle möglich

In der Region Halle-Leipzig könnte es zu stärkeren Erdbeben kommen, als bisher gemessen wurden. Das ergab eine neue Studie. Ein Seismologe der Erdbebenwarte Collm in Sachsen, Siegfried Wendt, hat an dieser Studie mitgearbeitet. Wendt erklärte dem MDR, wieso es in Mitteldeutschland zu Erdbeben kommt: "Die Afrikanische Platte drückt nach Norden. Dadurch bauen sich Spannungen auf, die sich irgendwann, wenn die Spannung groß genug ist, an geologischen Verwerfungen entlädt."