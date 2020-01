E-Scooter kommen in Halle gut an. Deshalb soll ihr Nutzungsgebiet auch auf die Peißnitzinsel erweitert werden. (Archivbild)

Georg Grams vom E-Scooter-Verleiher zieht eine positive erste Bilanz. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke

Der Verleiher will außerdem das Gebiet vergrößern, in dem die E-Roller genutzt werden können. In den nächsten Tagen kann man dann nicht nur in der halleschen Innenstadt fahren, sondern auch über die Peißnitz bis hin zum Weinbergcampus. Die Scooter können am Peißnitzhaus geparkt werden. Richtung Norden erstreckt sich das Gebiet nun fast bis zum Zoo, im Süden bis zum Lutherplatz und im Osten bis zur Grenzstraße.



Aber nicht alle halten sich an den vorgegebenen Nutzungsradius: Manche fahren über das Gebiet hinaus. Fahren kann man das aber eigentlich nicht nennen: Wer die freigegebenen Bereiche verlässt, kann nur noch mit einer Geschwindigkeit von fünf Kilometern pro Stunde unterwegs sein – statt mit den sonst möglichen 20 Stundenkilometern. Da ist man zu Fuß schneller.