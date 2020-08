Mit einem Platten am Saale-Ufer Erste Do-it-your-self-Fahrradwerkstatt in Halle

Mark Lange: "Die Service-Station ist für jeden, der Luft in den Reifen braucht, für jeden, der eine Schraube festziehen muss – egal ob am Skateboard, Scooter oder Fahrrad." Bildrechte: MDR/Martin Paul

An der neuen Servicestation am Pfälzer Ufer direkt an der Saale kann man nicht nur seinen platten Reifen flicken und Luft aufpumpen, sondern auch kleine Notreparaturen am Fahrrad vornehmen und lockere Schrauben festziehen. Und falls der Schlauch unter keinen Umständen mehr die Luft halten will – in den Cafés in der Nähe kann man sich ein Reparaturset geben lassen.



"Da gibt es kostenloses Flickzeug für Notfälle", erklärt Mark Lange, Geschäftsführer vom halleschen Stadtmarketing. Lange ist sichtlich stolz auf die neue Servicestation für Radfahrer.



"Das hier ist ein wunderschöner Platz an unserer schönen Saale und entlang des Saale-Radwanderwegs", erklärt der Marketingchef. "Wir liegen an einem der schönsten Radwanderwege Deutschlands und uns ist es wichtig, die Leute nicht nur an der Stadt vorbeizuführen, sondern auch zum Verweilen zu animieren."