Modellprojekt startet Hebammen in Halle haben in Kreißsälen jetzt das Sagen

Am Montag beginnen die Vorbereitungen: Frauen in Halle können ihr Kind bald in von Hebammen anstatt von Ärzten geleiteten Kreißsälen zur Welt bringen. Für das Modellprojekt in Sachsen-Anhalt sollen auch neue Hebammen eingestellt werden.