Ein schwer bewaffneter Mann hatte am 9. Oktober 2019 schwer bewaffnet versucht, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur in die Synagoge von Halle zu gelangen und dort ein Massaker anzurichten.



Der Attentäter scheiterte, erschoss aber eine Passantin sowie einen Mann in einem nahegelegenen Döner-Imbiss – Jana L. und Kevin S. Auf der Flucht verletzte er zudem ein Ehepaar schwer. Am Landgericht in Magdeburg läuft derzeit der Prozess um den Anschlag, angeklagt ist der 28-jährige Stephan B. aus Benndorf in Mansfeld-Südharz.