1. Mai Bundesarbeitsminister Heil am Tag der Arbeit in Halle

Am Tag der Arbeit besucht Bundesarbeitsminister Hubertus Heil Halle. Der SPD-Politiker wird am 1. Mai gegen 10:30 Uhr auf dem Marktplatz die Hauptrede zum Feiertag halten. Heil nimmt damit eine Einladung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) an. Die DGB wird ab 10 Uhr auf Halles Marktplatz eine Kundgebung unter dem Motto "Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit" veranstalten. Neben Heil werden Verdis Landesbezirksleiter Oliver Greie und Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand ebenfalls Reden halten.

Arbeitsminister Hubertus Heil (Archivbild) Bildrechte: dpa Nach Angaben des Gewerkschaftsbunds sind in Sachsen-Anhalt weitere Kundgebungen geplant, darunter in Stendal, Magdeburg, Bitterfeld-Wolfen, Wittenberg und Wernigerode. Der DGB will insgesamt in 20 Städten auf die Straße gehen. "Der 1. Mai ist unser Tag der Solidarität. Wir demonstrieren gegen Krieg und Intoleranz, Rassismus und Rechtspopulismus", heißt es dazu auf der Webseite des DGB Region Halle-Dessau.

DGB-Regionalchef warnt vor schlecht bezahlter Arbeit

Zu den Forderungen des DGB gehören unter anderem, dass Niedriglöhne abgeschafft werden, die Einhaltung des Mindestlohns verstärkt kontrolliert wird und dass für mehr Arbeitnehmer Tarifverträge gelten. Der DGB-Regionsgeschäftsführer für Halle-Dessau, Johannes Krause, sagte MDR SACHSEN-ANHALT im Vorfeld des 1. Mai, dass es in den Jahren 2013/14 etwa 45 Prozent prekäre Beschäftigungsverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt in Mitteldeutschland gegeben habe – vor allem im Wirtschaftsraum Halle-Leipzig. "Das heißt, es war fast jeder Zweite in nicht auskömmlichen Arbeitsverhältnissen – und die Situation hat sich bis heute kaum verändert."

Krause ergänzt: "Wenn ich meine Existenz nicht sichern kann, dann kommt alles ins Rutschen." Für eine solidarische, stabile Gesellschaft in Deutschland, in der nicht Populisten Auftrieb bekämen, sei es wichtiv, sich um die Menschen zu kümmern, die besonderer Zuwendung bedürfen. "Das sind diejenigen, die jeden Tag um ihre Existenz kämpfen müssen, obwohl sie Vollzeit arbeiten. Das passt hinten und vorne nicht. Und das in einem der reichsten Länder der Erde."

Maifeier auf dem Uniplatz

Das Neue Theater und das Thalia Theater Halle laden am 1. Mai zu ihrer traditionellen Maifeier auf den Uniplatz ein. Ab 11 Uhr erwartet Besucher ein Programm, unter anderem mit Musik des Jugendchors der Oper Halle und einer politischen Mairede von Peter Sodann.

Keine rechte Kundgebung in Halle

Am 1. Mai im vergangenen Jahr hatte die Partei "Die Rechte" in Halle einen Aufmarsch geplant. Das Bündnis Halle gegen Rechts reagierte mit einer Gegendemonstration, der den Umzug der Rechten verhinderte. Für dieses Jahr ist keine Demonstration der Rechten in Halle angemeldet.

