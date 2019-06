Projekt an Schulen in Halle Glücklich sein im Unterricht lernen

Studentin Sophie Manderla Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sophie Manderla studiert im vierten Semester Lehramt und nimmt an dem Projekt freiwillig teil. Sie vermittelt den Schülern das Glückkonzept und hat dadurch die Möglichkeit, bereits vor ihrem Referendariat vor einer Schulklasse zu stehen. Sie erklärt, was die Schüler aus dem Projekt mitnehmen können: "Ziel dieses Glückkonzeptes ist, dass den Schülern die Schule Spaß macht, dass sie gerne in die Schule gehen. Das wollen wir über Spiele und Übungen schaffen, die wir meistens in Gruppen oder in der gesamten Klasse durchführen." Neben Manderla nehmen vierzehn weitere Lehramts-Studenten der Universität Halle an dem Projekt teil.