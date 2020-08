Drei Städte in Sachsen-Anhalt engagieren sich für fairen Handel. Bildrechte: imago/epd

"Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen ihren Formen verboten." – So steht es in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Das Sklavereiverbot ist mittlerweile internationales Völkerrecht – nirgendwo auf der Welt ist Sklaverei erlaubt. Dennoch ist sie Alltag. Die Internationale Arbeitsorganisation schätzt, dass weltweit mehr als 40 Millionen Menschen Opfer von moderner Sklaverei sind. Das sind mehr als in den Zeiten des kolonialen Sklavenhandels. Weltweit müssen demnach außerdem 152 Millionen Kinder zwischen fünf und siebzehn Jahren Kinderarbeit leisten.

Die Corona-Fälle beim Fleischkonzern Tönnies haben gezeigt, dass es sklavenähnliche Arbeitsbedingungen auch in Europa und Deutschland gibt. All diese Menschen produzieren Waren, die hier täglich in großen Mengen verkauft werden. Auch in Sachsen-Anhalt.

Sachsen-Anhalt hat drei "Fairtrade Towns"

Anke Scholz vom EINE WELT Netzwerk Sachsen-Anhalt betreut die Kampagne "Fairtrade Towns" in Sachsen-Anhalt. Bildrechte: MDR/Alisa Sonntag Anke Scholz möchte, dass sich das ändert. Die 33-Jährige arbeitet für den Verein EINE WELT Netzwerk Sachsen-Anhalt e.V. (ENSA), in dem sich entwicklungspolitische Organisationen im Land vereinen und gemeinsam für mehr soziale Gerechtigkeit weltweit einsetzen. Sie koordiniert das Projekt "Faires Sachsen-Anhalt". Ihre Aufgabe ist es, dabei zu helfen, dass Kommunen in Sachsen-Anhalt ihre eigenen Bemühungen in Sachen Fairtrade starten und so dazu beitragen, dass sich weltweit die Arbeitsbedingungen verbessern. Sie will den Gedanken des fairen Handels in die Stadtöffentlichkeit bringen.



Dazu gibt es verschiedene Kampagnen. Schulen in Sachsen-Anhalt können "Fairtrade Schools" werden, wenn sie unter anderem das Thema Fairer Handel im Unterricht behandeln und an der Schule faire Produkte verkaufen und verzehren. Es gibt auch die Kampagne "Fairtrade Universities". Und die Kampagne, die in Sachsen-Anhalt bisher am erfolgreichsten ist: "Fairtrade Towns". Magdeburg ist eine, Halle ist eine, Wenigerode auch. Lutherstadt Wittenberg, Dessau-Roßlau und Sangerhausen sind auf dem Weg zur "Fairtrade Town". Neben Städten können sich auch Landkreise und Verbandsgemeinden auf den Titel bewerben.

Aktuell gibt es in Sachsen-Anhalt also nur drei "Fairtrade Towns". In Hessen sind es 63. In Rheinland-Pfalz 36. Auf der Karte der "Fairtrade Towns" ist der Osten deutlich leerer als der Westen Deutschlands. Das liegt daran, dass die Friedensbewegung in den 80er Jahren in Westdeutschland viel früher und intensiver aktiv gewesen sei, erklärt Anke Scholz vom ENSA. Das Thema fairer Handel habe dort deswegen viel früher eine Rolle gespielt. Und tatsächlich: Auch in Brandenburg gibt es nur drei "Fairtrade Towns", in Sachsen fünf, in Thüringen zehn.

Was die Stadtverwaltung in Halle mit Entwicklungspolitik zu tun hat