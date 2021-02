Die am Donnerstag kommunizierten Zahlen zu den positiven Ergebnissen bei Corona-Schnelltests in Halle sind falsch. Es hieß, dass 90 Prozent der kostenlosen Schnelltests positiv waren. Allerdings korrigierte nun das Testzentrum: Von den 44 am Donnerstag durchgeführten Schnelltests sei nur ein Test positiv gewesen.

Daniel Schöppe korrigierte am Freitag missverständliche Angaben. Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT Einsatzleiter Daniel Schöppe sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Zum Beginn der Pandemie hatten wir eine Trefferquote bei positiven Fällen zwischen zwei und drei Prozent. Jetzt ist es genau umgedreht. Bei Leuten, die hierher kommen mit Symptomen, liegt die Trefferquote einen positiven Fall herauszufischen bei ungefähr 90 Prozent.“ Damit korrigierte Schöppe missverständliche Angaben, die MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstagabend verbreitet hatte. Dabei war der Eindruck entstanden, dass 90 Prozent aller Personen, die sich testen ließen, ein positives Ergebnis gehabt hätten. Schöppe betonte, dass sich die Prozentangabe nur auf die Personen mit Erkältungssymptomen bezieht.

Symptome deuten jetzt häufiger auf Corona hin

Wer sich in Halle mit Erkältungssymptomen auf Corona testen lässt, hat laut Schöppe also inzwischen deutlich öfter ein positives Ergebnis. Das heißt, wer sich 2020 mit Erkältungssymptomen in Halle auf Corona testen ließ, hatte zumeist eher eine Grippe oder einen grippalen Infekt. Heutzutage deuten die Symptome deutlich häufiger auf eine Corona-Erkrankung hin.

Am Donnerstag hätten die Hälfte der Hallenser, die sich kostenlos testen ließen, Symptome gezeigt. "Die Hälfte waren mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit angekommen und die anderen waren symptomfrei", so Schöppe. Manche hätten Kontakt zu Infizierten gehabt, andere kamen nur aus Interesse. Er betont, dass sich viele Menschen testen lassen sollten, "weil keiner von uns weiß, ob er ein Überträger ist".

Ergebnis innerhalb einer Stunde