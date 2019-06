Im Bergzoo in Halle gibt es in diesen Tagen etwas zu feiern: Faultierdame Paula feiert 50. Geburtstag – und ist damit das älteste Zweifingerfaultier der Welt. Trotz ihres Alters geht es der betagten Dame gut. Davon ist Tierpflegerin Petra Strecker überzeugt: "Im Moment ist sie sehr gut drauf. Sie hat die Augen weit offen, ist interessiert, angelt nach dem Futter. Alles in Ordnung."