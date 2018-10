Rundschreiben in Halle Angebliche Ferien-Verlängerung ist Fälschung

In Halle sind derzeit amtlich aussehende Schreiben im Umlauf, die verlängerte Herbstferien ankündigen. Angeblicher Absender: das Landesschulamt. Am Freitag waren diese Rundschreiben in Briefkästen in Halle aufgetaucht. Dabei handelt es sich um eine Fälschung. Das stellte das Bildungsministerium klar. Der Unterricht am Montag findet an den Schulen im Land wie geplant statt.