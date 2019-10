Feuerteufel in Halle-Neustadt Haftbefehl gegen mutmaßlichen Brandstifter in Halle

Hauptinhalt

In der Nacht zum 1. Oktober hatten Autos in Halle-Neustadt gebrannt – wie schon so oft in den vergangenen Wochen. Jetzt wurde Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Brandstifter erlassen. Der 26-jährige Mann war von der Polizei gestellt worden und sitzt nun in Untersuchungshaft.