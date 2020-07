Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben beschlossen, dass sich alle Reisenden nach ihrer Rückkehr aus Risikogebieten in Deutschland kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Nun muss die Bundesregierung diesem Beschluss noch folgen. Zu den Risikostaaten zählen derzeit rund 130 Länder, so auch die USA und die Türkei. An den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen und in München gibt es bereits seit dem Wochenende kostenloste Tests für Reisende aus Risikoländern. An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld sollen Teststationen ab dieser Woche bereit stehen.