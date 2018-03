Am 2. März haben wir das Besuchsverbot verhängt. Voraussichtlich am Donnerstag soll es aufgehoben oder noch um ein bis zwei Tage verlängert werden – je nach Lage. Abhängig ist die Entscheidung von den Grippeinfektionen und der Anzahl der stationären Aufnahmen von Grippeerkrankten. Diese lagen in den vergangenen zwei Wochen bei jeweils etwa 30 Aufnahmen. Ende Februar war der erste Anstieg an stationären Grippepatienten zu erkennen; in der neunten Kalenderwoche hat das Krankenhaus 15 Menschen wegen der Grippe aufgenommen.