Der Hauptbahnhof Halle ist am Mittwoch wieder ein Stückchen reisefreundlicher geworden. Am Nachmittag wurde der Deutschen Bahn zufolge die neue Fußgängerunterführung im Bahnhof für Passanten freigegeben.

Knapp ein Jahr lang war der Fußgängertunnel wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Passanten und Bahnreisende mussten deswegen längere Wege um den Hauptbahnhof herum in Kauf nehmen und unter anderem auch mehr Zeit für Gleiswechsel einplanen. Das gehört ab sofort der Vergangenheit an. Mit der Freigabe ist der Ein- uns Ausgang auf der Westseite des Bahnhofs wieder geöffnet und der Parkplatz Ernst-Kamieth-Straße auf direktem Weg erreichbar.

Auch die Treppe, die vom Westeingang zum Fußgängertunnel führt, wurde erneuert. Bildrechte: Frank Kniestedt/Deutsche Bahn AG

Während der einjährigen Bauarbeiten wurden die Bahnsteige 1, 2 und 3 neu gebaut. Dort sollen künftig die S-Bahnen abfahren. Alle anderen Gleise waren bereits in den Bauphasen zuvor erneuert worden: So wurde die Ostseite des Bahnhofs bis Dezember 2017 fertiggestellt, die Westseite Ende 2019. Auch die Arkaden am Bahnhofsvorplatz, dem Hans-Dietrich-Genscher-Platz, sind während der Bauarbeiten komplett saniert worden. Zudem wurde ein neuer Sanitärbereich mit Toiletten und Waschräumen eingerichtet. Die neuen Bahngleise sollen Mitte Januar in Betrieb genommen werden.



Den Hauptbahnhof in Halle nutzen nicht nur viele Pendler auf der Strecke Halle – Leipzig, die mit der S-Bahn zur Arbeit oder Ausbildung unterwegs sind. Auch im Güterverkehr gilt Halle als ein Drehkreuz in Europa.