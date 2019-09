Ein Mammutprojekt in Halle hat ein Ende gefunden: Am Montagvormittag wird der Gimritzer Damm nach dreijähriger Umbauzeit wieder komplett für den Verkehr freigegeben. Das Bauprojekt hat insgesamt mehr als 27 Millionen Euro gekostet.

Seit 2016 wurde der knapp zwei Kilometer lange Abschnitt im Rahmen der Fluthilfemaßnahmen am Gimritzer Damm sowie des Programms "Stadtbahn Halle" an der Heideallee umgebaut. In der Zeit wurden Straßen und Gleise erneuert, Wasser- und Abwasserleitungen verlegt und ein neuer Kreisverkehr errichtet. Auch die Haltestellen sind nun barrierefrei.