Bauprojekt "Stadtbahn" Südstadtring in Halle wieder für Verkehr frei

Nach anderthalb Jahren Bauzeit ist in Halle am Donnerstag der Verkehrskontenpunkt am Südstadtring/Veszpremer Straße für den Verkehr freigegeben worden. Durch den Bau des neuen Nahverkehr-Umsteigepunktes ist quasi ein neues Zentrum des Stadtteils Südstadt entstanden.

Die neue Mitte im Süden der Stadt ist laut Stadtwerke Halle so groß wie 15 Fußballfelder. Während der Bauzeit wurden neue Gleise und Weichen verlegt sowie Bahnsteige und Bushaltstellen barrierefrei errichtet. Die neue, hochmoderne Verkehrsanlage ist laut Angaben nun so flexibel, dass je nach Bedarf Straßenbahnlinien eingesetzt werden oder auch wenden können. Eine Pilotanlage in Sachsen-Anhalt, in die 20 Millionen Euro investiert wurden.