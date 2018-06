Der aus dem Landgericht Halle geflohene 33-Jährige ist wieder im Gefängnis. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Mann am Nachmittag im Stadtgebiet von Halle gefasst. Demnach hatte ein Beamter, der nicht im Dienst war, den Gesuchten erkannt. Dieser habe den 33-Jährigen dann verfolgt und Kollegen zu Hilfe gerufen, die ihn schließlich stellten.

Der Gefangene war am Morgen des 5. Mai bei einem Termin im Landgericht Halle in Handschellen entwischt. Dabei hatte er eine Gelegenheit bei einem Gespräch mit seinem Anwalt auf dem Flur des Gerichtsgebäudes zur Flucht genutzt. 30 Polizisten suchten nach dem Mann. Später wurden in der Nähe eines Einkaufszentrums am Hauptbahnhof seine Handschellen und Haft-Kleidung gefunden. Von dem 33-jährigen soll keine Gefahr ausgegangen sein.



Der Gesuchte war wegen Diebstahls bereits zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Dagegen hatte er Berufung eingelegt. Wegen eines anderen Verfahrens saß er in Untersuchungshaft.