Wegen gestiegener Neuinfektionen mit Coronavirus Halles Bürgermeister Wiegand rät von Reisen in den Herbstferien ab

In Halle sind die Neuinfektionen mit dem Coronavirus erneut angestiegen. Damit weist die Stadt Halle derzeit am meisten nachgewiesene Infektionen auf. Oberbürgermeister Bernd Wiegand hat deshalb an die Hallenser appelliert, genau zu prüfen, ob Reisen in den Herbstferien unbedingt nötig seien. Außerdem hielt er dazu an, Kontakte auf die Familie zu reduzieren.