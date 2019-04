Auf der spanischen Insel Teneriffa sind eine Frau aus Sachsen-Anhalt und ihr Sohn tot aufgefunden worden. Die kanarische Polizei entdeckte die beiden Leichen nach einer großen Polizei- und Zivilschutzsuche am Mittwoch in einer Höhle. Laut den Ermittlern deutet alles darauf hin, dass die 39-Jährige und ihr zehnjähriges Kind zu Tode geprügelt wurden. Beide hatten in Sachsen-Anhalt gelebt und waren seit Ostermontag auf Teneriffa zu Besuch bei dem in Trennung lebenden Familienvater – zusammen mit dem kleinen Bruder.

Laut spanischen Medienberichten soll der Vater der Jungen seine Frau und die Kinder am Dienstag in eine Höhle in abgelegene Bergschluchten gelockt haben – mit dem Versprechen von versteckten Ostergeschenken. Statt Geschenken soll der 43-jährige Mann plötzlich auf die Frau eingeprügelt haben. Ihr zehnjähriger Sohn wollte ihr wohl beistehen und starb vermutlich ebenfalls an Schlägen. Juan Salvador León, ein Vertreter der kanarischen Regionalregierung, sagte in einem Interview, dass es sich um eine "Attacke mit Steinen" gehandelt habe.

Der jüngere Sohn entkam und irrte mehrere Stunden durch die Wildnis. Im Ort Adeje fand er dann Menschen, die ihn verstanden: Er soll geschluchzt haben, sein Vater habe die Mutter geprügelt, er habe viel Blut gesehen und sei deshalb weggelaufen.

Dann kam die Polizei ins Spiel?

Ja – die Guardia Civil ging den Worten des Siebenjährigen nach und verhaftete den Vater, der seit geraumer Zeit in einer kleinen Wohnung in Adeje lebt. Als die Polizei kam, soll der Mann dort geschlafen haben.

Außerdem gab es die bereits erwähnte großangelegte Suche mit Fährtenhunden, zwei Hubschraubern und einem Suchtrupp, bestehend aus 100 Mann. Sie fanden die Höhle und offenbar unter Steinen begraben auch die Leichen der Frau und des Sohnes. Die Ermittler gehen laut eines Vertreters der kanarischen Regionalregierung davon aus, dass die Tat vorsätzlich geplant worden war.

Die Kanarischen Inseln haben für zwei Tage offizielle Staatstrauer angeordnet, am Tag zuvor kamen bereits 300 Menschen zu einer Trauerkundgebung in Adeje. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez schrieb auf Twitter: "Eine Frau und ihr Sohn wurden ermordet. Erneut hat die männliche Gewalt doppelt zugeschlagen." Die Polizei hat den Fall an eine Haftrichterin abgegeben – eine Spezialistin der Stelle "Anti-Gewalt gegen Frauen". Sie prüft nun Fall und Indizien. Der mutmaßliche Täter hatte demnach beispielsweise leichte Handverletzungen, die auf Faustschläge hindeuten könnten.



Am Freitag wurde außerdem bekannt, dass Ermittler aus Sachsen-Anhalt in den Fall eingebunden werden sollen. Spanien hat ein Amtshilfeersuchen nach Sachsen-Anhalt geschickt. Was genau die deutschen Beamten herausfinden sollen, blieb zunächst offen. Die Sicherheitsbehörden in Sachsen-Anhalt wollten sich am Freitag dazu nicht äußern.