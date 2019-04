Unterdessen werde der überlebende Sohn seit Dienstag von Sozialarbeitern und Psychologen betreut, hieß es von den kanarischen Behörden. Die Nacht zum Mittwoch habe er in dem Haus jener Niederländerin verbracht, die das hilflos umherirrende, weinende und unter Schock stehende Kind am Dienstag zusammen mit anderen Passanten aufgegriffen und zur Polizei gebracht hatte.

Die Niederländerin sagte vor Journalisten, der Kleine habe ihr erzählt, dass der Vater die Familie zu einem Picknick aufs Land gefahren und unter einem Vorwand in die Höhle gelockt habe. Er habe ihnen erzählt, dass in der Höhle Ostergeschenke versteckt seien. "Der Kleine hat seine Mutter schwer verletzt gesehen", so die Niederländerin weiter. Dass sie tot sei, habe ihm zunächst niemand gesagt. Eine Aussage des Kindes habe sie besonders bewegt: "Er sagte mir: Es ist besser am Leben zu sein als Ostergeschenke zu bekommen."