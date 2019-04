Nach der Tötung einer 39-jährigen Frau und ihres zehnjährigen Sohnes auf Teneriffa hat die Polizei in Halle eine Wohnung der Familie durchsucht. Bereits am Sonntag sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle, dass es ein Amtshilfeersuchen der spanischen Behörden an Justiz und Polizei in Sachsen-Anhalt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts gebe. Deshalb sei am Samstag eine Wohnung der Familie in Halle auf Anhaltspunkte durchsucht worden.