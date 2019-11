Bereits 2013 , nach dem Saalehochwasser, hatte Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand den Bau eines neuen Deichs an der Saale veranlasst – allerdings ohne weitere Abstimmungen mit dem Stadtrat oder dem Landesverwaltungsamt. Das Verwaltungsgericht Halle stoppte das Vorhaben.

Ende 2013 beantragte dann der zuständige Träger LHW ein beschleunigtes Planverfahren zum Dammbau. Dagegen klagten Anwohner. Sie befürchteten, dass der geplante Verlauf des neuen Deichs der Saale nicht genug Flutungsfläche lasse – und so zwar Halle-Neustadt geschützt würde, das Wasser aber in die Altstadt fließen würde. Anwohner forderten zudem eine Umweltverträglichkeitspürfung. 2015 ist das Planfeststellungsverfahren für den Hochwasserschutz ganz neu angestoßen worden. Das Oberverwaltungsgericht entschied zudem, dass die Umweltverträglichkeit des Vorhabens geprüft werden müsse.

Das Saalehochwasser 2013 am Gimritzer Damm

Das Saalehochwasser 2013 am Gimritzer Damm

Das Saalehochwasser 2013 am Gimritzer Damm Bildrechte: IMAGO

2017 legte der Bauträger LHW alle erforderlichen Planunterlagen für eine Hochwasser-Schutzwand vor. Diese Wand ist aus urspünglich vier Schutz-Varianten ausgewählt worden, da sie die größtmögliche Überschwemmungsfläche bietet. Bürgerinitiativen hatten befürchtet, dass diese Fläche mit einem neuen Deich kleiner werden könnte. Zugleich müssen beim Bau der Wand aber die Bäume an der Saale-Seite des Gimritzer Damms gefällt werden, was wiederum Umweltschützer kritisierten. Für die Abholzungen sollen allerdings an anderer Stelle neue Bäume gepflanzt werden.