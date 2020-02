Hochwasserschutz Gimritzer Damm in Halle kann erneuert werden

Der Gimritzer Damm in Halle kann erneuert werden – trotz offener rechtlicher Fragen. Das hat das Landesverwaltungsamt entschieden . Gegen die Bauarbeiten sind den Angaben nach zwei Klagen beim Oberverwaltungsgericht Magdeburg anhängig. Der Präsident des Amtes, Thomas Pleye, sagte jedoch, das öffentliche Interesse an der Verbesserung des Hochwasserschutzes überwiege das Interesse der Kläger, den Bau auszusetzen.

Gegen diese behördliche Freigabe wurden zwei Klagen eingereicht. Anwohner in der Klaustorvorstadt am östlichen Saaleufer befürchten, dass der neue Deich künftig das überlaufende Wasser in ihre Richtung lenken wird. Auch beim Hochwasser 2013 war die Klaustorvorstadt überflutet worden. Die Bauplanenden widersprechen dieser Annahme. Die Klagen haben keine "aufschiebende Wirkung", teilte das Landesverwaltungsamt nun mit und folgte damit einem Antrag des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft. Heißt im Klartext, der Bauherr braucht nicht zu warten, bis irgendwann das Verwaltungsgericht über diese Klagen entscheidet.

Doch was passiert, wenn die Richter den Klägern Recht geben? Dieses Riskio trägt der Bauträger, also das Landesamt für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft des Landes. Dessen sei man sich bewusst, versichert Behördenchef Burghard Henning. Die Wahrscheinlichkeit sei aber nicht so groß. Das Schutzbedürfnis der Halle-Neustädter müsse ernst genommen werden, so Henning.