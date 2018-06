Betreut werden die Göttinger Minischweine von Tierpfleger Stefan Ziege. Dienstagmorgen hat er die Schweinchen im Stroh gefunden, sie waren in der Nacht zur Welt gekommen. Von Anfang an hatten alle Schweinebabys ordentlich Hunger, so Ziege. Allerdings machten beim Säugen die stärksten das Rennen und die kleinen müssten lernen sich durchzusetzen. Was dann teils auch lautstark passiert: