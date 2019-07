Nach dem Tod einer 18-Jährigen aus Afghanistan ist am Mittwoch Haftbefehl gegen einen 30-jährigen Landsmann erlassen worden. Klaus Wiechmann von der Staatsanwaltschaft in Halle sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Abend, dass der Mann in Halle in Untersuchungshaft sitzt. Ihm wird derzeit Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen. Die Ermittler gehen derzeit von einer Eifersuchtstat aus. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft bestreitet der 30-Jährige die Tat.

Die Polizei hatte den Mann am Dienstagabend am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main gefasst. Der Afghane steht im Verdacht, die 18-Jährige getötet zu haben. Der Mann und die Frau kannten sich: Zwischen der 18-Jährigen und dem Tatverdächtigen habe ein Verlöbnis nach afghanischem Brauch bestanden, meldete die Staatsanwaltschaft bereits am Nachmittag.

Frau nach Stichverletzungen verblutet

Die Polizei hatte öffentlich nach dem Mann gefahndet. Durch sein Handy war es der Polizei laut Staatsanwaltschaft Halle gelungen, seine Spur zum Hauptbahnhof Frankfurt zu verfolgen.