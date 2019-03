Schlaglöcher dringen nicht zum Kind durch, es wird für mehr Sicherheit quer zur Fahrtrichtung transportiert und die Temperatur des Brutkastens kann ohne Probleme angepasst werden: Ein Baby-Notarztwagen, der genau das kann, ist am Dienstag in Halle übergeben worden.

Der Notarztwagen ist komplett auf die Bedürfnisse von zu früh geborenen Kindern ausgelegt. So löst zum Beispiel jegliche Geräuschkulisse bei Frühchen immensen Stress aus, erst recht beim Autofahren. "Auf Frühchen-Stationen gilt die Regel, dass es nicht lauter als 60 Dezibel werden darf – und das ist Flüsterton", sagte Pierre-Enric Steiger von der Björn Steiger Stiftung MDR SACHSEN-ANHALT. "Dieses Level erreichen wir tatsächlich in diesem Fahrzeug. Es ist ganz speziell schallgedämpft." Zudem gibt es zusätzlich eine Dämpfung unter dem Kind, sodass Schlaglöcher komplett abgefedert werden – "dass das Kind wie auf einer Wolke getragen während der Fahrt transportiert werden kann."

Pierre-Enric Steiger verlor seinen Bruder, weil Rettung zu lange auf sich warten ließ. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dem Stiftungs-Präsidenten Pierre-Enric Steiger liegt das Schicksal von Kindern besonders am Herzen, seit sein Bruder Björn im Alter von acht Jahren gestorben ist – was hätte verhindert werden können. Ein Auto fuhr seinen Bruder auf dem Heimweg vom Schwimmbad an. "Er war gar nicht schwer verletzt, aber er hat einen Schock erlitten und hat eigentlich Sauerstoff oder eine Infusion gebraucht. Es hat damals eine Stunde gedauert, bis ein Krankenwagen kam, der medizinisch aber gar nicht ausgestattet war", so Pierre-Enric Steiger. Auf dem Weg ins Krankenhaus sei sein Bruder dann verstorben.