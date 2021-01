Am Hauptbahnhof Halle kommt es zwischen dem 14. und 17. Januar noch einmal zu erheblichen Einschränkungen. Wie die Deutsche Bahn am Freitag mitteilte, müssen Reisende in der Zeit mit Ausfällen, Umleitungen und Schienenersatzverkehr rechnen. Hintergrund sind die seit Jahren dauernden Umbau- und Modernisierungsarbeiten am Hauptbahnhof, die Mitte Januar abgeschlossen werden sollen. Laut Bahn werden dann die Bahnsteige 1, 2 und 3 in Betrieb genommen. Dafür müsse auch das Stellwerk überprüft werden, hieß es.