Tests für Urlaubsrückkehrer Halle und Leipzig beteiligen sich an Corona-Testprogramm

Die Stadt Halle will sich an der Einrichtung einer Corona-Anlaufstelle für Urlaubsrückkehrer am Flughafen Leipzig-Halle beteiligen, um die Gefahr einer zweiten Infektionswelle einzudämmen. Der Virologe Kékule zweifelt den Sinn solcher Tests an.