Streit um Ladenöffnung Keine verkaufsoffenen Advents-Sonntage in Halle

In diesem Jahr wird es in Halle keinen verkaufsoffenen Sonntag mehr geben. Die Stadt hat die geplanten Termine im Advent nicht genehmigt. Hintergrund ist eine Klage der Gewerkschaft Verdi gegen die Ladenöffnung.

Ursprünglich wollten die Innenstadthändler am ersten und dritten Advent parallel zum Weihnachtsmarkt ihre Geschäfte öffnen. Doch angesichts der Klage sehen sie keine Chance, den Rechtsstreit zu gewinnen, sagt der Sprecher der Citygemeinschaft, Wolfgang Fleischer. Stattdessen werden an den Adventssonntagen nun im Auftrag der Stadt von einem Institut Besucherzählungen in Halle durchgeführt. Sie sollen belegen, dass vor allem der Weihnachtsmarkt die Gäste in die Stadt zieht – und nicht die geöffneten Geschäfte selbst. Laut Ladenöffnungszeitengesetz bedingen Sonderöffnungen "besondere Anlässe". Über die genaue Auslegung wird seit Jahren, auch in Sachsen-Anhalt, juristisch gestritten. So hatte Verdi zuletzt die Sonntagsöffnung zum Halleschen Ostermarkt verhindert.