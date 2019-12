"Wir haben die Aufgabe, zusammen mit der Universität, der Hochschule, den außeruniversitären Forschungseinrichtungen und den Technologie- und Gründerzentren in Halle und Merseburg auch auszustrahlen in die traditionellen Kohlereviere," sagt Rauschenbach. Deutlich wird das an gleich zwei Leuchtturm-Vorhaben.

In Halle wird ein ähnliches Zentrum angestrebt. Auch hier ist schon ein Standort favorisiert. Ein Segment am neuen Verkehrskreisel auf dem Weinberg-Campus bietet sich dafür an. Allerdings soll sich hier viel um neue Materialien und Werkstoffe drehen. Das deckt sich auch mit den Schwerpunkten in den Forschungseinrichtungen in der Umgebung – von Universität über Max-Planck bis zu Fraunhofer.