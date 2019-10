Ministerpräsident Haseloff: Es war die schlimmste Woche, die ich bisher in meinem Leben hatte. Ich bin immer noch ziemlich betroffen, von dem was da gelaufen ist. Aber so geht es uns ja sicher im gesamten Land. Deswegen bin ich froh, dass wir in den vergangenen Tagen so viele deutliche Zeichen setzen konnten, wo wir stehen. Menschlich – und auch als Politiker ist man ein Mensch – habe ich so etwas noch nicht erlebt. Trotzdem müssen wir jetzt überlegen, wie wir damit umgehen und weitermachen.